Афины , 5 октября, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Лидер главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас раскритиковал премьер-министра Кирьякоса Мицотакиса за борьбу с пандемией. Об этом Ципрас пишет в своем посте в Facebook 5 октября.

Kremlin.ru Алексис Ципрас

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Ципрас заявил, что Мицотакис не может «притворяться, будто все идет хорошо», призвал его явиться 8 октября на «час премьер-министра в парламенте» и «дать ответы».

«Пришло время нарушить молчание. Настало время обществу защитить себя. Битва за наши жизни не должна вестись теми, кто оказался опасным, высокомерным и врагами истины», — полагает Ципрас.