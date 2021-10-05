Рига, 5 октября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Для борьбы с неконтролируемым распространением коронавируса в Латвии следует прибегнуть к тактике регулярных локдаунов — хотя бы на одну неделю каждый месяц. С такой идеей на своей странице в социальной сети Facebook выступил известный латвийский эпидемиолог Никита Троянский.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

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По его мнению, продолжительность локдаунов можно уточнить, но в октябре его нужно ввести немедленно. Троянский отметил, что с 22 сентября нынешнего года в Латвии наблюдается самый высокий за все время пандемии рост заболеваемости Covid-19, причем во всех возрастных группах.

За десять дней распространенность инфекции увеличилась примерно на 86% или почти удвоилась, при этом рост происходит во всех возрастных группах, а не в какой-либо отдельной части общества, подчеркнул эпидемолог. Троянский добавил, что 1 000 пациентов с Covid-19 в больницах Латвии — это вопрос нескольких ближайших дней: «Похоже, что 1 000 госпитализированных гарантированы. Некоторые больницы уже заполнены».

Так как для латвийского здравоохранения 1 500 госпитализированных с коронавирусом — это потолок, то Троянский предложил систему регулярных «военных» локдаунов: «Это решение определенно не будет популярным и потребует большого участия общественности. Каждый месяц в течение недели (продолжительность можно уточнять) вводится военный локдаун с четким графиком на ноябрь, декабрь, январь».

Суть локдауна — запрет на какую-либо активную деятельность за пределами постоянного проживания людей. По словам эпидемиолога, это решение дешевле, чем коллапс системы и несколько тысяч умерших.

«Правительству нужно думать на несколько шагов вперед — недовольство локдауном сейчас лучше, чем недовольство позже, когда умрут тысячи людей», — подчеркнул эпидемиолог.