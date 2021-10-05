Рига, 5 октября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Правительство Латвии введет чрезвычайное положение (ЧП) на территории страны. Об этом президент Эгил Левитс заявил латвийскому телеканалу Riga TV24.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

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Левитс подчеркнул, что ситуация очень серьезная, а меры по борьбе с эпидемией явно недостаточно эффективны, поскольку болезнь снова начинает одерживать верх. Он обратил внимание на тот факт, что половина населения Латвии вакцинирована, а другая половина — нет.

Руководитель государства напомнил, что чрезвычайное положение — это юридический статус, который дает правительству и органам госуправления больше полномочий для принятия мер по снижению заболеваемости коронавирусом.

По словам президента, введением ЧП правительство попытается разрешить вопрос низкой вакцинации населения: «На мой взгляд, охват вакцинацией является важнейшим вопросом. По сравнению с другими европейскими странами охват вакцинацией в нашей стране относительно низок, и почти все европейские страны опережают нас».

По словам Левитса, решения о дополнительных мерах для защиты от Covid-19 будут приниматься по двум направлениям. Первое направление будет заключаться в продвижении вакцинации с помощью различных призывов и кампаний. Второе направление может заключаться в уменьшении возможностей заразиться Сovid-19.