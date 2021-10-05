Москва, 5 октября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Сегодня, 5 октября, по состоянию на 15:15 по мск котировки нефти марки Brent повышаются на 1,3%, превышая $82,30 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

United Nations Photo Добыча нефти в море

«Вполне ожидаемое решение стран ОПЕК+ сохранить ранее оговоренные темпы увеличения добычи нефти на уровне 400 млн баррелей в месяц, озвученное 4 октября, внезапно оказалось достаточным стимулом для того, чтобы нефть стремительно преодолела рубежи $80 и $81.

Вероятно, атаке способствовало осознание того, что нефть является вполне достойным инструментом для того, чтобы защитить капиталы от долларовой инфляции.

Котировки ещё не превысили максимумы лета 2018 года, но долгосрочный нисходящий тренд от 2008 года уже подвергнут серьезным сомнениям.

Если даже нефть от текущих уровней не пойдет дальше вверх, может сформироваться широкий боковой коридор, нижняя граница которого будет проходить вблизи $80 за баррель.

Это дает шансы спекулянтам краткосрочно попытаться проверить на прочность рубежи $85 и $90.

Хотя вероятность новых попыток снизить ажиотаж за счет продажи запасов нефти США и Китая сохраняется, но предыдущие интервенции оказались настолько ограниченными, что уже не пугают столь сильно.

Рынок ждет предварительных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти. Если они не покажут роста, возможен новый рывок котировок наверх, — пояснил эксперт.

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