Москва, 5 октября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. До конца 2021 года в РФ продолжит расти деловая активность, если не случится очередной волны пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала новость о том, что индекс деловой активности в сфере услуг РФ в сентябре 2021 года вырос до 50,5 пункта.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

«После низких значений индекса деловой активности в сфере услуг в настоящее время наблюдается постепенный рост, — сказала Ермилова. — Это обусловлено тем, что прошла основная тяжёлая фаза пандемии, когда организации сферы услуг были вынуждены закрыться, приостановить деятельность. Осень в принципе период активизации деятельности бизнеса после летних отпускных месяцев. Население возвращается в города, и востребованность услуг растёт. До нового года, если вдруг снова не произойдёт закрытия организаций в связи с очередной волной пандемии, скорее всего, будет наблюдаться рост показателя».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России бизнес-активность может несколько снизиться из-за политики Центрального банка.