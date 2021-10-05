Таллин, 5 октября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. На фоне резкого распространения коронавируса СOVID-19 число людей, проходящих вакцинацию, в Эстонии не растет, а сокращается. Об этом сообщил местный портал ERR со ссылкой на данные Министерства здоровья и труда Эстонии.

PublicDomainPictures Вакцинация

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За последнюю неделю сентября прививку как минимум одной порцией вакцины получили 7 136 человек. Это третий минимум с начала 2021 года, когда в январе две недели подряд число вакцинированных не превышало 4 600 — 5 400 случаев.

По состоянию на 5 октября 2021 года в Эстонии иммунизовано менее 67% взрослого населения страны. Этого, по оценке министра здравоохранения и труда Танеля Кийка, недостаточно. Особенно беспокойство у медиков вызывает рост заболеваемости среди людей преклонного возраста.

За сутки в Эстонии были сданы 6 219 тестов на коронавирус, из которых 896 (14,4%) оказались положительными. При этом 599 заболевших не были вакцинированы от COVID-19. За сутки скончалось 9 пациентов. Число жертв этой инфекции в Эстонии составило 1 379 человек.

В то же время, по словам министра Кийка, новых ограничений правительство Эстонии вводить не планирует.