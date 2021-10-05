Евпатория, Крым, 5 октября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Сообщения о задержании председателя городского совета Евпатории Олеси Харитоненко, которые появились 5 октября в СМИ, не соответствует действительности. Об этом заявила заместитель председателя горсовета Эмилия Леонова.

Борис Мавлютов Евпатория. Пляж

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«Информация [о задержании] ложная. Олеся Викторовна здесь, в своём кабинете, — сообщила в беседе с ТАСС Леонова. — Она на месте. Она не задержана».

Зампредседателя добавила, что после завершения рабочего дня Харитоненко поедет на лечение.

Добавим, что глава Крыма Сергей Аксенов в своём телеграмм-канале сообщил, что сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в отношении председателя городского совета Евпатории Олеси Харитоненко. Он добавил, что процесс усиления контроля над деятельностью должностных лиц всех уровней будет продолжен. По словам Аксёнова, «это постоянная системная работа, и никто не сможет уйти от ответственности, неприкасаемых нет».

Напомним, 5 октября источник в правоохранительных органах сообщил о том, что в городском совете крымского города Евпатории прошли обыски, а председатель горсовета Олеся Харитоненко, которая возглавляет горсовет с 20 214 года, задержана.