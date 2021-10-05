Москва, 5 октября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Компания Great Wall Motor подала заявку на регистрацию в России собственности на торговые названия и графические знаки Ora и Aure. Об этом сообщает «Российская газета».

Motor1 ORA Cat

Новые названия будут оформлены по классу автомобилей, а также других транспортных средств.

Стоит отметить, что регистрация в России этих брендов еще не означает, что электрокары под этими марками появятся на российском рынке. Возможно, это просто юридическая формальность. Так поступают многие автопроизводители, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность за рубежом.

Great Wall выпускает компактные электрокары под маркой Ora в течение трёх лет. А вот Aure — это новый бренд компании.

Напомним, в сентябре на автомобильной выставке в Мюнхене был представлен новый электромобиль Ora Cat («Кот»), который по своему внешнему виду напоминает знаменитый немецкий «Жук» — Volkswagen Beetle.

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