* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 5 октября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Спецпредставитель премьер-министра Великобритании по Афганистану Саймон Гасс провел в Кабуле встречу с с высокопоставленными талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 5 октября сообщает пресс-служба британского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По информации МИД Британии, также с Гассом на встрече находился действующий из Дохи временный поверенный британского посольства в Афганистане Мартин Лонгден, и они провели встречу с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Моттаки, и с заместителями председателя временного афганского правительства Абдулом Гани Барадаром и Абдулом Саламом Ханафи.

Также указывается, что британские представители обсудили, «как Великобритания может помочь в преодолении гуманитарного кризиса, важность недопущения превращения страны в рассадник терроризма, необходимость безопасного прохода тех, кто хочет покинуть страну».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ситуацию, которая в настоящее время сложилась в Афганистане, обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном президент России Владимир Путин.