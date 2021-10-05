Тбилиси, 5 октября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. В Грузии временно прекратили регистрировать жителей на первую прививку вакциной от COVID-19 от компании AstraZeneca. Об это 5 октября сообщил журналистам глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

(сс) bratislavskysamospravnykraj Вакцина AstraZeneca

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«Востребованности меньше, поэтому регистрация будет только на вторую дозу. Причина заключается в том, что должна была быть донация, но мы не смогли договориться о сроках», — сказал Гамкрелидзе.

Он отметил, что регистрация на прививку этой вакциной может быть восстановлена, если платформа COVAX предоставит для этого новые партии. В сентябре Гамкрелидзе сообщил, что Грузия отказалась от 50 тыс. доз AstraZeneca из-за низкого спроса на неё в стране.

Напомним, AstraZeneca стала первой вакциной, которая поступила в Грузию. С этим препаратам в стране также связана трагедия — в марте вскоре после прививки умерла медсестра. Причину её смерти до сих пор не назвали.