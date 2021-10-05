Москва, 5 октября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Россия — большая страна, и всё население нельзя сосредоточить в нескольких мегаполисах, заявил 5 октября президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча с учителями и проблемы климата: рабочий день Путина — трансляция»

"Наша страна большая, территория огромная, самая большая в мире, как мы знаем. И государству надо за это заплатить. Потому что мы не можем всё население страны сосредоточить в нескольких мегаполисах», — сказал президент на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года России».

По его словам, государству нужно за это платить, в том числе взять на себя расходы по содержанию малокомплектных школ.