Москва, 5 октября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос о причинах отставки главы Тамбовской области Александра Никитина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я не могу вам сказать, какая была именно причина в этот раз, не могу ответить на ваш вопрос», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что «возникают разные ситуации, в каждом случае, действительно, они отличаются друг от друга, поэтому ничего сейчас не могу сказать».

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор Тамбовской области Александр Никитин досрочно покинул пост по собственному желанию. Российский лидер Владимир Путин 4 октября принял его отставку.

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