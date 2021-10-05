София, 5 октября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Болгарские учёные объявили о завершении работ по созданию так называемой «альтернативной вакцины» от COVID-19. Об этом сообщает ТВ Болгарии.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

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Согласно официальной информации, речь идёт о лекарственном прототипе, который пока не проходил соответствующего тестирования. Как утверждают авторы проекта, в основу нового препарата заложены формулы и характеристики известных мировых аналогов.

«Говорить о производстве нашего медикамента в промышленных масштабах пока рано, однако уже сам факт наличия у болгарских ученых соответствующих материалов свидетельствует об определённом прорыве Болгарии в борьбе с пандемией», — заявила директор Института микробиологии Болгарской академии наук Пенка Петрова.

Напомним, на данный момент число жителей Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 509 тысяч человек. Жертвами коронавируса стали 21 216 пациентов.