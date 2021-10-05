Москва, 5 октября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В России 2023 год будет посвящён педагогам и наставникам, заявил 5 октября президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча с учителями и проблемы климата: рабочий день Путина – трансляция»

«И в знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год, год 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогике Константина Дмитриевича Вышинского, будет посвящён в нашей стране педагогам и наставникам. Будет Год учителя, Год педагога», — сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года России».

По его словам, подготовка к проведению мероприятий начнётся уже в скором времени.