Рига, 5 октября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В понедельник, 4 октября, в Латвии было сделано 15 382 теста на коронавирус, положительными оказались 1010 проб. Об этом сообщил национальный Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Отмечается, что за последнюю неделю ежедневно регистрировали в среднем по 1 036 новых случаев. Это новый исторический максимум. Ранее самые высокие показатели регистрировали на пике прошлой волны заболеваемости: так, 9 января 2021 года положительных ковид-тестов было 1 003, а на 10 января — 1 010 (предыдущий максимум).

При этом доля положительных тестов составила 6,6%. Уровень заболеваемости (число новых случаев на 100 000 человек за две недели) вырос до 628. Исторический максимум был зафиксирован в Латвии 10 января 2021 года — 694.

За последние семь дней зарегистрировали 57 летальных исходов. В понедельник, 4 октября, от коронавируса скончались 14 человек: по одному — в возрастных группах 50−59 и 60−69 лет, четверо — 70−79 лет, шестеро — 80−89 лет, двое — 90−99 лет. Общее число жертв болезни составляет 2 757.