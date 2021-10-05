Москва, 5 октября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Передовые технологии не смогут заменить в школе живого общения и личность учителя, заявил 5 октября президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года России».

Kremlin.ru Владимир Путин

По его словам, какими бы технологиями ни был бы оснащён учебный процесс, «они никогда не смогут заменить непосредственного живого общения».

«Ведь мы же люди! — отметил президент. — Мы все люди, а не машины, не роботы. И личность учителя, его эмоции, мудрость, теплота, внимание, сила убеждения имеют колоссальное значение в интеллектуальном и нравственном становлении ученика. В этом мы ещё раз убедились в период дистанционного обучения».