Джакарта, 5 октября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1404 случая заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

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По состоянию на 5 октября в Индонезии выявлено 4 221 610 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки от COVID-19 умерли 77 человек. Всего эпидемия унесла жизни 142 338 жителей Индонезии.

Коронавирусом в Индонезии переболели 4 049 449 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что на сегодняшний день 94 млн человек получили первую дозу вакцины против коронавируса.

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