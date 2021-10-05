Бишкек, 5 октября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Киргизскому правительству удалось договориться с Министерством энергетики России об увеличении объема беспошлинных поставок нефтепродуктов в республику. Об этом сообщили в Ассоциации нефтетрейдеров Киргизии сегодня, 5 октября.

Александр Латышов ИА Красная Весна Цистерны

Российская сторона согласилась выделить республике дополнительно 190 тысяч тонн бензина и 65 тысяч тонн дизельного топлива без обложения их экспортной пошлиной.

После того как киргизские и российские власти подпишут соответствующее соглашение, Киргизия будет ежегодно получать из России 650 тысяч тонн бензина и 550 тысяч тонн дизтоплива без оплаты пошлины.

Отметим, что если бы Россия отказалась увеличить поставки беспошлинного бензина и дизельного топлива, то остатков их запасов Киргизии хватило бы в лучшем случае только до конца октября. Это могло привести к росту цен на автомобильное топливо.

ИА REGNUM напоминает, что по условиям действующего межправительственного договора в 2021 год предусмотрены беспошлинные поставки из России 460 тысяч тонн бензина, 485 тысяч тонн дизтоплива, 100 тысяч тонн авиационного топлива и 50 тысяч тонн нефти.

Читайте также: Рост цен на бензин — в Киргизии могут перестать работать автозаправки