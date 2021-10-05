Москва, 5 октября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Актёр Павел Деревянко рассказал о беспокойстве и чувстве гордости из-за полёта в космос актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко. Об этом сообщает 5 октября RT.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Актер Павел Деревянко со спутницей

«Счастлив, взволнован, горд. Завидую. Всё как у всех. Немножко волнуюсь. Переживаю за ребят, конечно. Всё-таки это не просто на самолёте полететь», — поделился своими ощущениями Деревянко.

По словам актёра, с Климом Шиптенко он говорил по телефону двумя днями ранее. Режиссёр сказал, что совершенно не волнуется из-за полёта, и сравнил космический старт с экспедицией в другой город.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19». На борту корабля — первый «киноэкипаж». Стыковка «Союза МС-19» с модулем «Рассвет"Международной космической станции ожидается в 15:12 мск.

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