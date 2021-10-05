Подгорица, 5 октября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Черногории 54,1 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 47,4 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения. На данный момент введено 464 087 доз вакцины против коронавируса.

Вакцина

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Первую дозу вакцины получили 247 176 человек или 39,9 процента, а вторую — 216 911 человек или 35 процентов всего населения.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.