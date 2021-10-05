Сеул, 5 октября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём призвал правительство не допустить дискриминации непривитых от COVID-19. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Данное заявление он сделал 5 октября в ходе совещания, посвящённого мерам борьбы с пандемией коронавируса.

Глава правительства призвал соответствующие ведомства заранее разработать меры, которые учтут общественное мнение и приведут к консенсусу.

Он напомнил о необходимости пересмотреть организацию медицинской помощи, чтобы адаптировать её к «жизни с коронавирусом».

Коснувшись предстоящей вакцинации подростков, Ким Бу Гём отметил, что данный процесс успешно идёт во многих странах. Премьер-министр в очередной раз призвал население соблюдать антиковидные меры, несмотря на рост числа вакцинированных.