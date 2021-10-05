Москва, 5 октября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Сотрудники администрации президента РФ не почувствовали на себе перебои в работе мессенджеров и соцсетей, поскольку работа сотрудников Кремля с такими средствами связи запрещена. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Microsiervos Мессенджеры

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«По рабочим делам мы используем линии правительственной спецсвязи. Таким мессенджерам в рабочем плане мы не можем доверять, это и не разрешается», — сказал Песков.

Что касается надежности функционирования сайта президента РФ, то, по словам пресс-секретаря российского лидера, «она была обеспечена, сайт работал без сбоев».