Москва, , 13:51 — REGNUM Начальник Национального центрального бюро Интерпола Министерства внутренних дел России Александр Прокопчук покинул свой пост по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«Пресс-центр МВД России подтверждает ранее опубликованную информацию», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, генерал-майор полиции Александр Прокопчук был избран на пост начальника Национального центрального бюро Интерпола Министерства внутренних дел РФ летом 2011 года.

Интерпол — вторая после ООН по числу членов международная организация и самая крупная организация правоохранительных органов, членами которой являются 190 государств.