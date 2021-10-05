Москва, 5 октября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Произошедшие накануне глобальные сбои в работе социальных сетей никак не отразились на работе администрации президента РФ, так как в Кремле не пользуются мессенджерами для общения по общим вопросам. Об этом 5 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Нет», — сказал он в ответ на вопрос о том, отразились ли на работе Кремля сбои в работе интернет-сервисов, которые произошли вечером 4 октября и продолжились в ночь на 5 октября.

«По рабочим делам мы используем линии правительственной связи, специальной связи. Мессенджерам мы, конечно, в рабочем плане не можем доверять, да это и не разрешается», — также уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин, несмотря на свой день рождения, планирует работать.