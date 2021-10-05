Таллин, 5 октября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Эстония получит из Фонда восстановления экономики Евросоюза в период коронавируса COVID-19 примерно на 20% меньше, чем первоначально планировалось. Об этом сообщила канцелярия правительства страны со ссылкой на премьер-министра Каю Каллас.

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Каллас отметила, что решение Брюсселя связано с тем, что экономика Эстония успешнее других стран ЕC справилась с эпидемией и восстановилась быстрее прогнозов.

По первоначальным расчетам, Эстония могла бы претендовать почти на миллиард евро, однако затем эта сумма сократилась до 800 млн евро, а теперь выясняется, что она окажется еще меньше. Итоговый размер выплат станет известен летом 2022 года.

Каллас призналась, что расчеты Эстонии на ковид-поддержку в 1 млрд евро из фондов ЕС оказались завышенными, поэтому теперь их придется пересматривать и найти финансирование для выпадающих проектов госбюджета на 2022 год из других источников.