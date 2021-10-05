Москва, 5 октября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, несмотря на свой день рождения, планирует работать. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Насколько мне известно, у него есть рабочие планы на этот день, несмотря на день рождения, но вы знаете, он частенько проводит рабочие мероприятия», — сказал Песков.

По его словам, вечером Путин обязательно отметит свой день рождения с родными и близкими: «Так бывает чаще всего».

Владимир Путин 7 октября отметил свой 69-й день рождения.