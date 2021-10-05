Цхинвал, 5 октября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 172 теста на коронавирус, из которых 53 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 5 октября сообщила агентству «Рес».

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За время пандемии в республике выявили 6397 носителей SARS-CoV-2, из них 5270 выздоровели, в том числе десять — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 1097 носителей коронавируса.

В течение 4 октября, в Южной Осетии выявили 75 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 236 тестов. 30 человек за это время были признаны выздоровевшими.

Стоит отметить, что тесты на коронавирус Южная Осетия получает в рамках гуманитарной из России. В начале октября в республику доставили 10 тыс. тестов.