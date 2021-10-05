Вашингтон, 5 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В ходе биржевых торгов курс криптовалюты биткоин впервые с 7 сентября превысила отметку в $50 тыс. Об этом 5 октября свидетельствуют данные торговой площадки Сoindesk.

Биткоин

По данным на 12:44 мск за биткоин давали $50,175 тыс., при этом по состоянию на 13:29 мск за названный вид криптовалюты дают $50,251 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко заявила, что в конце 2021 года стоимость биткоина может достигнуть 100 тысяч долларов.