Таллин, 5 октября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Резкое увеличение числа платных тестов на коронавирус, проведение оплаченных государством вакцинации и приема пациентов для разгрузки государственного здравоохранения привели к бурному росту сектора частной медицины в Эстонии. Об этом сообщил эстонский портал ERR.

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Так, сеть частных клиник Confido за четыре года своей деятельности стремительно расширилась, а с начала 2020 года число сотрудников фирмы удвоилось. Фирма открыла первую клинику в Таллине в 2017 году. Сейчас у Confido четыре экспресс-клиники, в скором времени компания откроет медицинский центр в Тарту.

По словам исполнительного директора предприятия Ристо Лаура, частная медицина выручает людей, если доступ к государственным услугам затруднен, например, по вечерам или на выходных, когда центры семейных врачей не работают. В 2020 году фирма по итогам тендера заключила с Больничной кассой договор о сотрудничестве по 11 направлениям. Кроме того, в пандемию в экспресс-клиниках открылись пункты вакцинации от коронавируса.

«По указанию Больничной кассы мы также помогаем семейным врачам, выдаем направления на тест. Это помогает снизить нагрузку на врачей», — констатировал Лаур.

В то же время эстонские СМИ обращают внимание, что частные клиники активно трудоустраивают на руководящие посты бывших топ-чиновников национального минздрава.

Так, экспресс-клиники Confido возглавляет Марек Сеэр, который ранее руководил государственной рабочей группой по вакцинации. Кроме того, в сентябре нынешнего года руководителем открывающегося в Тарту медицинского центра назначили Кристин Раудсепп, 19 лет проработавшую гендиректором Лекарственного департамента Эстонии.