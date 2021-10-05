Москва, 5 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Москве прошла встреча посланника президента Венесуэлы, старшего брата Уго Чавеса Адана Чавеса Фриаса с экспертами и студентами Дипломатической академии МИД РФ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Посланник президента Венесуэлы, старший брат Уго Чавеса Адан Чавес Фриас и проректор академии по научной работе Олег Карпович

Общение венесуэльского посланника со специалистами и студенческим сообществом состоялось в стенах Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии МИД РФ.

Во встрече также участвовали проректор академии по научной работе Олег Карпович и проректор по вопросам повышения квалификации и профессиональной переподготовки Михаил Троянский.