Волгоград, 5 октября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Новым руководителем УФСБ по Волгоградской области назначен генерал-майор Александр Ларин. Он приступил к исполнению обязанностей 5 октября.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна ФСБ

Александр Ларин назначен указом президента России. Он работает в органах федеральной службы безопасности с 1997 года. До назначения в Волгоград он занимал должность заместителя начальника УФСБ России по Москве и Московской области.

Игорь Голдобин, возглавлявший волгоградское УФСБ, переведён на аналогичную должность в Ростовскую область, сообщают «Новости Волгограда».