Москва, 5 октября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) РФ выехали в Саратовскую область для проверки информации о противоправных действиях в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

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Как отметили в пресс-службе, ранее в интернете была опубликована видеозапись с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины.

Автор публикации утверждает, что запись сделана в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

«Для проверки достоверности информации в Саратовскую область директором ФСИН Александром Калашниковым была направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН. Проверка находится на особом контроле руководства ФСИН», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября СУ СК РФ Иркутской области фактически подтвердил информацию об истязаниях, пытках и изнасилованиях, которые применялись в отношении заключенных и подследственных в учреждения УФСИН в Иркутской области.

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