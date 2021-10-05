Ростов-на-Дону, 5 октября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Жителей Ростова-на-Дону спасатели предупредили о сильном ветре. В течение двух дней его скорость будет достигать 18 метров в секунду.

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Согласно прогнозу синоптиков, 5 и 6 октября в Ростове-на-Дону ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. Непогода может спровоцировать обрывы линий электропередачи, падения веток и деревьев, слабо укреплённых конструкций.

Ростовчан просят быть предельно внимательными и осторожными. В случаев экстренной ситуации вызвать спасателей.