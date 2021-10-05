Стокгольм, 5 октября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Джорджио Паризи, Клаусу Хассельману и Сюкуро Манабе присуждена Нобелевская премия по физике за 2021 год. Об этом сообщает 5 октября Нобелевский комитет.

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Премию учёным вручат за «новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем». Так, Манабе и Хассельмана объявили лауреатами за «за физическое моделирование климата Земли, количественной оценки изменчивости и надежного прогнозирования глобального потепления», они получат одну часть премии.

Вторую часть премии получит Паризи, который открыл взаимодействие «беспорядка и флуктуаций в физических системах от атомов до планетарных масштабов».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Нобелевскую премию по физике вручили Роджеру Пенроузу, который исследовал чёрные дыры. Кроме того, лауреатами стали Рейнхард Генцель и Андреа Гез, которые открыли сверхмассивный компактный объект в центре галактики.

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