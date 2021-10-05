Москва, 5 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. У жителей России со словом «учитель» связаны положительные ассоциации. Для 25% граждан учитель — это педагог и преподаватель. Об этом свидетельствует опрос, опубликованный 5 октября ВЦИОМ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учитель и ученики

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Считают, что учитель — это хороший, добрый человек 10%, также 10% сказали о почете, доверии и уважении к учителям. Видят учителя наставником для детей 8% опрошенных.

У68% опрошенных в школьные годы был учитель, повлиявший на их взгляды и убеждения, и которого они могли бы назвать «учителем жизни». У 29% такого учителя не было.

Поддерживают контакты со своими школьными учителями после окончания школы 25% респондентов, только первое время после школы, но сейчас этого не делают — 27%. Никогда не поддерживали контактов с учителями после окончания школы 28% граждан.

Опрос проведен 2 октября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России расходы на подарок классному руководителю ко Дню учителя за два года выросли на 20%.

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