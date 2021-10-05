Панама, 5 октября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Ожесточенные дебаты об эффективности вакцин от COVID-19 ведутся в Панаме среди врачей и других людей, что вынудило министра здравоохранения страны Луиса Франсиско Сукре сделать заявление на этот счёт. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Панамы

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Он призвал тех, кто не является сторонником вакцинации, уважать право тех, кто верит в неё. Министр также решил сделать прививку, потому что «распространять необоснованный страх» неправильно, особенно в таком деликатном вопросе, как пандемия коронавируса.

«Мы видим людей, которые выступают против вакцины, и это приемлемо, если только они не говорят неправду. Мы уважаем мнение каждого, но мы не можем высказывать необоснованные опасения», — сказал Сукре.

Министр объяснил, что власти не могут принять правовые меры против человека, который не поддерживает вакцину, но Главное управление здравоохранения обязано провести расследование, и если будет доказано, что имеет место дезинформация относительно этого вопроса, они примут необходимые меры.