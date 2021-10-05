Москва, 5 октября 2021, 13:02 — REGNUM Заместитель министра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов освобожден от должности в связи с переходом на работу в Государственную думу. Об этом 5 октября заявил глава оборонного ведомстве Сергей Шойгу.
Картаполов прошел в Госдуму от партии «Единая Россия».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что для лидеров списка «Единой России» в партии созданы специальные комиссии. Так, комиссия под руководством Шойгу займется развитием Восточно-Сибирского региона, комиссия главы МИД РФ Сергея Лаврова — международным сотрудничеством и поддержкой соотечественников за рубежом.