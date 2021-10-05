Москва, 5 октября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов освобожден от должности в связи с переходом на работу в Государственную думу. Об этом 5 октября заявил глава оборонного ведомстве Сергей Шойгу.

Mil.ru Командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов

«Указом президента (Владимира Путина) заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Картаполов Андрей Валериевич освобождён от занимаемой должности и уволен с военной службы в связи с избранием его депутатом Государственной думы», — заявил Шойгу на пленарном заседании.

Картаполов прошел в Госдуму от партии «Единая Россия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что для лидеров списка «Единой России» в партии созданы специальные комиссии. Так, комиссия под руководством Шойгу займется развитием Восточно-Сибирского региона, комиссия главы МИД РФ Сергея Лаврова — международным сотрудничеством и поддержкой соотечественников за рубежом.