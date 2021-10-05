Москва, 5 октября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Сравнительно меньшие объёмы расходов в 2022 году обусловлены пиковыми значениями 2021 года. В целом же расходы, например, на здравоохранение, в трёхлетней перспективе только растут. Об этом 5 октября заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин на парламентских слушаниях в Совфеде.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

«По здравоохранению в федеральном бюджете в следующем году ещё придётся снижение на 117 млрд рублей расходов, но если мы посмотрим к 2019 году, то у нас только к 2019 году рост на полтриллиона. При том что у нас всего-то там было больше 700 млрд расходов, а стало, соответственно, на 42% больше», — заявил Кудрин.

«То есть рост за три года на полтриллиона. При этом если мы возьмём всю бюджетную систему, включая субъекты РФ, то в следующем году рост расходов на здравоохранение 1 трлн 382… больше триллиона расходов! Рост на здравоохранение за один только следующий год», — указал он.