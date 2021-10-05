Ереван, 5 октября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 6904 исследования на коронавирус, из которых 891 дало положительный результат. Об этом 5 октября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 266 208 носителей коронавируса. Из них 245 376 справились с инфекцией, в том числе 534 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 14 193 носителя коронавируса. Из сутки их стало больше на 333 человека. Умерли в республике 6639 пациентов с COVID-19, из которых 24 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 7533 тестов на коронавирус 627 были с положительным результатом. 832 человека медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 29 пациентов с COVID-19.