Москва, 5 октября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Побег заключённых из изолятора временного содержания в подмосковной Истре планировал не сам Александра Мавриди, а его четыре сообщника, граждане Молдавии. Такое подобности дерзкого побега сообщил заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК России Руслан Юсупов.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

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«Побег они запланировали, ещё находясь в следственном изоляторе. При этом они не раз были в ИВС, поэтому прекрасно знали, как там всё устроено, знали способ крепления замков на дверях», — рассказал в интервью РИА Новости представитель следственного ведомства.

По его словам, сбежавшие утверждают, в следственном изоляторе они совершенно случайно нашли гаечный ключ и, воспользовавшись тем, что при доставлении в изолятор временного содержания их нормально не досмотрели, пронесли его в камеру.

Также следователь рассказал, что изначально Мавриди находился в соседней камере и не был знаком с остальными сообщниками.

«Но, несмотря на особые условия содержания в ИВС, заключённые всё равно как-то умудряются общаться, так Мавриди и узнал, что его соседи готовят побег, и попросил переселить его к ним», — рассказал Юсупов.

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Он добавил, что причина перевода Мавриди в другую камеру устанавливается следствием.

Как сообщало ИА REGNUM, побег из истринского изолятора пятеро арестантов совершили 6 августа. Двоих беглецов нашли в Подольске, ещё один пришёл в полицию сам. Позднее был задержан четвёртый сбежавший.

Дольше всех в бегах оставался Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. Его удалось задержать в магазине благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.