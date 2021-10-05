Санкт-Петербург, 5 октября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Петербурге, по состоянию на 5 октября, занято 78% коронавирусных коек. В 13 городских и трех федеральных стационарах, занимающихся лечением коронавирусной инфекции, в настоящее время находятся 5747 пациентов, это на 99 человек больше, чем в предыдущие сутки, сообщили в городском оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

За последние сутки в медучреждения города поступило 258 человек с COVID-19 (275 было госпитализировано сутками ранее), выписаны 93 человека (75 выписано сутками ранее). В отделениях реанимации «ковидных» стационаров находится 529 пациентов (было 516), в том числе 249 человек подключены к аппаратам ИВЛ (было 255).

Процент свободных больничных коек для лечения ковида и пневмонии в Петербурге составляет на сегодня 22,05% (от норматива Минздрава).

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге на сегодня находятся 26 267 человек, их количество за сутки увеличилось сразу на 851 человека.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге составляет 1,16 единицы, то есть на 16% превышает норматив Роспотребнадзора. Этот показатель говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший до своей изоляции. В предыдущие сутки коэффициент составлял 1,34 единицы.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 1894 новых случая заражения коронавирусом. От COVID-19 за сутки умерли 58 человек.