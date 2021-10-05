Москва, 5 октября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. По случаю отмечаемого сегодня, 5 октября, Дня учителя, геосервис 2ГИС обнародовал рейтинг пользовательских отзывов о детских садах и школах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании, анализ 60 тысяч комментариев из 134 городов России показал, что чаще учителей благодарят за индивидуальный подход к ребенку, домашнюю атмосферу в школах и теплые воспоминания.

Цитата из х/ф «Большая перемена». Реж. Алексей Коренев. 1972-1973. СССР Молодой учитель

Следите за развитием событий в трансляции: «День учителя: праздник педагогов в условиях пандемии — все новости»

Прежде всего родители ценят индивидуальный подход педагогов к ребёнку: почти 28% всех положительных отзывов в 2ГИС о школах и детских садах содержат эту формулировку.

«Отличная школа! Маленькая численность учеников в классах, большой упор на индивидуальный подход к каждому ребёнку. Спасибо администрации и учителям за кропотливый ежедневный труд!» — пишут из Москвы.

Вторым по частотности фактом в рейтинге стало качество школьного и детсадовского питания: его упоминают в позитивном ключе в 24% отзывов.

«Большая школа, хорошие учителя и вкусная еда в столовой. «А что для счастья нужно — конечно же, компот!!!»» — отмечают в Тюмени.

За первой тройкой по количеству упоминаний следует домашняя, уютная атмосфера (10,8%), которая важна для адаптации и развития детей и учеников. Кроме индивидуального подхода, родители и школьники ценят в учителях внимательное и чуткое отношение к детям (8,9%) и интересные занятия, вовлекающие в учебный процесс (7,8%).

«Сегодня идём в школу с самыми добрыми и положительными воспоминаниями о садике, где всё пронизано любовью и бережным отношением к ребенку. Царит настоящая домашняя атмосфера», — информируют в Казани.

Напомним, 5 октября в России отмечается День учителя. Он совпадает со Всемирным днем учителя, установленным ЮНЕСКО. В этот день поздравляют и чествуют работников образования, награждают за особые достижения в профессии. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию «День учителя: праздник педагогов в условиях пандемии».