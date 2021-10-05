Сеул, 5 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Южная Корея и КНДР должны стремиться к совместному процветанию перед окончательным воссоединением. Об этом 5 октября заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе церемонии, посвящённой Международному днюзарубежных корейцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Известно, данное заявление южнокорейский лидер сделал после того, как возобновилась работа межкорейских каналов связи.

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«У нас нет причин для конфронтации. Различия в политических системах и уровнях развития не имеют значения. Сейчас важно совместное процветание, — отметил глава государства. — Для воссоединения может потребоваться некоторое время, но Юг и Север и сейчас могут хорошо ладить друг с другом».

Мун Чжэ Ин также отметил, что мечтает о дне, когда 80 млн корейцев, проживающих как на юге, так и на севере Корейского полуострова, а также 7,5 млн зарубежных соотечественников смогут свободно общаться.

Южнокорейский лидер подчеркнул, что зарубежные корейцы, занимающиеся политикой, играют роль «прочных мостов» в построении мира на Корейском полуострове.

Он напомнил, что в 2020 году депутатами Палаты представителей Конгресса США стали четверо американцев корейского происхождения, а в сентябре 2021 года представитель корейского населения Германии избран депутатом Бундестага.