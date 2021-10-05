Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 5 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В южном районе острова Пальма, где находится место извержения вулкана, 4 октября было зарегистрировано в общей сложности 115 землетрясений. Об этом пишет испанское издание La Razón со ссылкой на данные Национального географического института.

Землетрясение

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Из указанного числа землетрясений 12 явственно ощущались, а самая высокая магнитуда составила 3,7.

Из общего числа землетрясений шесть ощущались на большой глубине — от 30 до 36 км. Также наблюдались импульсы вулканического дрожания по мере усиления активности.