Мадрид, 5 октября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Правительство Испании планирует утвердить 5 октября план помощи пострадавшим от извержения вулкана на острове Пальма в размере 206 миллионов евро. Об этом сообщает испанское издание La Razón.

Sanchezcastejon.es Педро Санчес

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Отмечается, что указанные средства будут направлены на восстановление инфраструктуры, включая водоснабжение, сельскохозяйственный и туристический секторы, а также на содействие занятости.

Премьер-министр Испании Педро Санчес 3 октября объявил о планах принять новый пакет помощи острову, который уже более двух недель страдает от разрушительных последствий извержения вулкана Кумбре-Вьеха.

Ранее правительство объявило остров Пальма зоной бедствия, а также одобрило выделение первого транша на сумму 10,5 миллионов евро на приобретение жилья и предметов первой необходимости. Помимо этого, власти создали две комиссии — совместную, объединяющую все заинтересованные администрации (государственную, региональную, островную и муниципальную), и комиссию, объединяющую двенадцать министерств для координации действий государства.