Москва, 5 октября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Столь масштабный сбой сразу у Facebook, WhatsApp, Instagram, связанных с ними и интернет-магазинов, у Twitter, Google и Amazon указывает на сложившуюся супермасштабную интеграцию этих приложений и сервисов, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

補習後花園 Мессенджеры

«Цифровые активы стали иметь глубокую интеграцию и взаимные проникновения. Усложнение систем только увеличивают вероятность появления уязвимостей крупных digital-компаний.

Сбой в одних мессенджерах и сервисах вынудил пользователей активно использовать альтернативные, в результате произошёл перегруз и остальных, которые на фоне общей интеграции тоже не стали справляться и в них пошли сбои.

Сбой также произошёл у Netflix, Zoom, Viber, Tinder, YouTube. Особенно интересен тот факт, что сбой произошёл у пользователей не одной страны, а сразу нескольких. К ним относятся: Канада, США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Россия.

Но проблема была не в операторах связи, как это обычно бывает. Такая сильная задержка сбоя в семь часов выявила, что люди стали использовать мессенджеры как основной вид связи.

Очевидно, что какая-то форма монополии у цифровых гигантов присутствует. Думаю, что в какой-то форме в процесс выявления и контроля таких сбоев должно вмешаться государство», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 4 октября тысячи пользователей по всему миру стали жаловаться на перебои в работе Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp.

Читайте подробнее: Глава Facebook прокомментировал масштабный сбой в работе сервисов