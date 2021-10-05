Москва, 5 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Профессия учителя требует колоссального напряжения и колоссальной ответственности. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщила директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова. В связи с отмечаемым сегодня, 5 октября, Днём учителя, она также отметила:

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Учитель у электронной доски

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«Учитель сегодня создает для ребенка ту среду, где формируется личность, из которой школьник должен выйти, осознавая, чем он хочет заниматься в ближайшие пять-семь лет, понимая, кем он будет в будущем.

И, конечно, учителя (и не только учителя, но и другие педагоги: воспитатели, тренеры, преподаватели дополнительного образования) создают тот патриотический фундамент, на котором развиваются гражданское самосознание, любовь и уважение к Родине.

Я поздравляю всех педагогов и желаю им, прежде всего, чувства удовлетворенности работой, ощущения собственной нужности, отзывчивых учеников и благодарных родителей».

Наталия Мандрова также напомнила, что в честь праздника Роспатриотцентр запустил поздравительную акцию «Мой классный — классный!». Она пройдет в формате онлайн-флешмоба, в рамках которого участники поделятся воспоминаниями о своем любимом классном руководителе или учителе, расскажут личные истории из жизни о том, чему самому важному научил педагог, отметят самые теплые моменты и забавные случаи, связанные с любимым учителем.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в России отмечается День учителя. Он совпадает со Всемирным днем учителя, установленным ЮНЕСКО.

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