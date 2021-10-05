Оренбург, , 12:07 — REGNUM Из администрации Оренбурга в сентябре уволились Владимир Ильиных, Татьяна Малышева, Светлана Золотарева, а еще раньше Сергей Морозов. Все эти теперь уже экс-чиновники мэрии по главе с бывшим мэром Ильиных учились в школе «Сколково». Были обещания, что результаты обучения положительным образом отразятся на жизни оренбужцев.

Сколково Anatoly Lushnikov

Экс-чиновники муниципалитета являлись участниками программы обучения управленческих команд российских городов с июля 2020 года. Программа обучения включает в себя 14 модулей по пять дней: 8 очных, 4 онлайн и две зарубежные стажировки. Все финансовые затраты на обучение взял на себя «Фонд развития городов» при финансовой поддержке госкорпорации развития «ВЭБ.РФ». Командировочные расходы оплачивались за счет городского бюджета. Возмещение затрат в случае, если обученный чиновник захочет уволиться, не предусмотрено, сообщает портал Orenday.

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С 4 по 8 октября на базе бизнес-школы «Сколково» реализуют 13-й модуль программы «Master of public administration». Однако 28 сентября Ильиных сложил полномочия мэра, с его заместителями Светланой Золотаревой и Татьяной Малышевой трудовые договоры не продлили.

Как отметил и.о. главы города Сергей Салмин, информацией о замене их или продолжении обучения администрация города не располагает. За все время обучения замена должностных лиц не производилась.

Добавим, в июле 2020 года будучи главой Оренбурга Владимир Ильиных и находясь в школе «Сколково» заявил: «Главное для нас — что мы, как команда, четко понимаем цель, к которой идем. Это благоустроенный, привлекательный, удобный для работы, отдыха и жизни город, в котором будет возможность реализовать свой потенциал, применить свои силы и знания — именно так мы видим свою задачу, и наше видение совпадает с мнением большинства горожан. Считаем, что сейчас не время для эмоций — время засучить рукава и начать работать, вместе и дружно. А оценивать будем результат. В котором мы уверены».

За время работы Ильиных на посту мэра оренбуржцы в соцсетях уже выразили свое отношение к теперь уже бывшему главе муниципалитета. Горожане считают, что такие чиновники позорят «Единую Россию», и недоумевают, как такие люди попадают в начало партсписков на выборах в Госдуму и получают мандат.

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