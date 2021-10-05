Москва, 5 октября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Детское жюри Всероссийского конкурса «Учитель года России-2021» впервые было сформировано из участников Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом 5 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Конкурс для школьников «Большая перемена»

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В состав детского жюри вошли 20 ростовских школьников и 15 старшеклассников из разных регионов — от Дальнего Востока до юга России, которые были приглашены к оценке финальных этапов конкурса в Ростове-на-Дону и Москве.

Специальной наградой детского жюри — маленьким хрустальным пеликаном — 3 октября была отмечена учитель русского языка и литературы лицея № 14 имени Героя РФ Владимира Вильевича Нургалиева г. Ставрополя Анастасия Шрамко, которой вручили награду победители первого и полуфиналисты второго сезона конкурса «Большая перемена» Лаура Эксузян и Дмитрий Шин. Также они поздравили российских учителей с их профессиональным праздником.

В Москве 15 конкурсантов «Большой перемены» выступили в роли экспертного жюри на финальном испытании «вопрос учителю года», для чего школьники специально приехали в Москву из разных частей страны. В состав всероссийского детского жюри вошли участники «Большой перемены» из Амурской области и Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Удмуртии, Пензенской области и Татарии, Краснодарского и Ставропольского краев, Калужской, Московской областей и Москвы.

В День учителя в московском историческом парке «Россия — Моя история» было названо имя победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2021», которым стала Екатерина Костылева, учитель физики гимназии № 16 города Тюмени (Тюменская область).

Победителя назвали заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, председатель Большого жюри Всероссийского конкурса «Учитель года России» Виктор Садовничий. Кроме того, в торжественной церемонии объявления учителя года России — 2021 принял участие министр просвещения России Сергей Кравцов.

Награждение победителя состоится на торжественной церемонии в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября, где учителю года России — 2021 будет вручен главный приз конкурса — Большой хрустальный пеликан. Также победитель конкурса станет советником Министра просвещения РФ на общественных началах.

Отметим, Всероссийский конкурс «Учитель года России», в 2021 году участниками которого стали более 2,5 миллионов школьников и студентов колледжей, был и остаётся одним из самых масштабных и значимых событий в сфере педагогики, который всегда был в фокусе внимания руководства страны, и в настоящий момент развитие педагогического состязания определяется поручениями президента России Владимира Путина.

Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников, он проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодёжи. Партнёры конкурса — Сбербанк, Mail.ru Group, АНО «Национальные приоритеты», госкорпорация «Росатом», ОАО «Российские железные дороги» и госкорпорация «Роскосмос».